Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece içme suyu havzasındaki kaçak yapılar yıkıldı
İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasındaki kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı.
Büyükçekmece Belediyesi, Kararağaç Mahallesi Eskice mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 12 yapıyı tespit etti.
12 yapı yıkıldı
Yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mutlak koruma havzasında bulunan kaçak 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Büyükçekmece Belediyesi, daha önce aynı bölgedeki 52 yapıyı yıkmıştı.
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