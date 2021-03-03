Selahattin Akdemir idaresindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı yöne geçti.

Takla atan otomobil, önce seyir halindeki Mehmet Eren yönetimindeki otomobile daha sonra Hasan Yıldızlar'ın kullandığı tıra çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu Esat Atıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Atıcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.