Terörden arındırılan Diyarbakır, artık huzurun hakim olduğu bir şehir.

Terör destekçilerinin baskısıyla daha önce sık sık dükkanların kapandığı şehirde, 26 Ağustos 2015’ten bu yana kepenkler indirilmiyor. 2019 yılından beri ise şehirde tek bir toplumsal olay yaşanmadı.

Güneydoğu’nun incisi kadim şehirde yaşayan halk, son 40 yılın en huzurlu günlerini geçiriyor.

Diyarbakır’da yatırımda rekor kırıldı

Huzur ve güven ortamı sanayileşme hamlesini beraberinde getirdi. Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce iş insanı, hükümetin sunduğu teşvik paketlerinden yararlanmak için yatırımlarını Diyarbakır’a kaydırdı. 2020 yılında 241 firma 1,9 milyar TL yatırım ve 16 bin kişiye yeni istihdam yaratmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına taahhüt mektubunu sundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentteki hızlı değişimi ve gençler için hazırlanan projeleri TRT Kurdî muhabiri Ahmet Yukuş’a anlattı.

"Huzur ile birlikte yoksulluk kader olmaktan çıkacak" diyen Vali Karaloğlu, "Teröre karşı son 5 yılda verilmiş olan büyük mücadelenin meyvelerini toplamaya başladık. Diyarbakır şu an yatırımcıların en çok tercih edildiği şehirlerden bir tanesi oldu. 241 yatırımcı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesini aldı. Bu Diyarbakır açısından bütün Cumhuriyet döneminin rekoru oldu" dedi.

"Konfeksiyon ve ayakkabı üretim merkezi olacak"

Tarih boyunca ticaretin merkezi olan Diyarbakır, nitelikli iş gücüyle sanayi yatırımları için cazip fırsatlar sunuyor. Şehir, modanın kalbi olmaya aday.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 103 yatırımcı firmaya alan tahsis edildi. 4 fabrika üretime geçti, 30 fabrikanın ise inşaat süreci devam ediyor. Tüm fabrikalar üretime geçtiğinde 7 bin 500 kişi istihdam edilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tekstil ve konfeksiyon ekosistemi kurulacağı müjdesini veren Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

“Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Van, Malatya, Ağrı ve Muş’un olduğu bölgenin tamamını kapsayan konfeksiyon ve ayakkabı üretim merkezi olacak. Çiftçi tarlada pamuğunu ürettikten sonra, çırçır fabrikalarında ipliğe dönüştürülecek. Daha sonra boyanan kumaşlar tasarım edilip podyuma taşınacak. Tarladan podyuma sloganı ile bölgenin üretim potansiyelini dünyanın yeni moda merkezi haline getireceğiz. Hem geçlerimiz aş, iş sahibi olacak, hem de Diyarbakır’ın imajını düzeltecek.”

Sur ilçesindeki yapıları tahrip ettiler

Terör örgütü PKK, 2015 yılındaki çukur siyasetiyle Sur ilçesindeki 12 bin yıllık tarihi yapılara büyük zarar verdi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ilçe adeta yeniden inşa edildi. İlçede kilise, cami gibi tarihi mekanlar aslına uygun olarak restore edildi. Bölgenin kültürüne uyumlu 2 katlı avlulu evler modern bir şekilde inşa edildi. Şimdiye kadar 903 ev kura ile sahiplerine dağıtıldı.

"Terör ve terör destekçileri Diyarbakır’ın son 40 yılını çaldılar" diyen Karaloğlu, “Bu şehirde son 5-6 yıldır çok hummalı bir çalışma var. Ramazan ayı ile birlikte şu an halkın kullanımına kapalı olan bölgeyi kısmen açmak istiyoruz. İnsanlar yeni Sur’u kullanmaya başladığında, terörün verdiği tahribatı ve yapılan işlerin muhteşemliğini de görecekler" dedi.

250 kaçak gecekondu sorunsuz şekilde yıkıldı

Dünyanın en görkemli anıt eserlerinden biri olan Diyarbakır Kalesi 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ‘Diriliş’ sloganı ile Surların etrafındaki 250 kaçak gecekondu sorunsuz şekilde yıkıldı.

Surların kısa sürede aslına uygun restore edileceğini vurgulayan Karaloğlu, “Projenin tamamlanmasıyla 5 bin 200 metre uzunluğundaki surları gün yüzüne çıkardık. Peyzaj projeleriyle çok daha ferah ve sağlıklı bir görünüm sağlanarak Ben u Sen bölgesinden Millet Bahçesine kadar uzanan yürüyüş yolları yapacağız. Aynı zaman da Ben u Sen Vadisi olarak adlandırılacak bu bölgeden Hevsel Bahçelerine kadar uzanan Yeşil Kuşak oluşturacağız. Artık Diyarbakır’a gelen yerli ve yabancı turistler surları kesintiye uğramadan gezme şansını yakalayacak” dedi.

2025'te hedef 5 milyon turist

Peygamber ve Sahabe kenti olarak bilinen Diyarbakır inanç ve kültür turizmin başkenti olarak kabul ediliyor.

Sahip olduğu doğal yapılar ve dini öğeler ile 2025 yılında 5 milyon turist hedefleyen kent gastronomi alanında ise oldukça iddialı.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda kentin bu yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında başvurması için çalışma başlatıldı.

Kentte 12 bin 400 yıllık bir lezzet serüveninin var olduğunu söyleyen Karaloğlu, "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz. Türkiye'de Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Gaziantep, Hatay ve Afyon var. Diyarbakır da inşallah dördüncü şehir olur. O şehirlerimizin çok güçlü gastronomileri var. Onların yanında yeni bir gastronomi şehri olarak yer almak istiyoruz" dedi.

Çocuk ve gençler umutlu geleceğe hazırlanıyor

Diyarbakır’ın tarihi eski olsa da genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Kente 30 yaş altı 876 bin kişi yaşıyor. Daha önce terör olaylarının gölgesinde büyüyen çocuklar artık aydınlık geleceğe hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan Özel Yetenek kurslarında bin 281 genç POMEM ve askeri okul sınavlarına hazırlanıyor.

Gençlerin eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmeleri için ise Akademi Lisesi açıldı. Üniversiteye hazırlanan bin 500 öğrenciye ücretsiz dershane hizmeti sunuldu.

“Diyarbakır’ın geleceği bugünden daha iyi olacak” diyen Karaloğlu, kentteki meslek odaları ile birlikte mesleki eğitim seferberliği başlattıklarını anlattı.

Medeniyet Diller Atölyesi

Kentte Medeniyet Diller Atölyesi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 8 Mart’ta; Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça ve Süryanice dillerinde ücretsiz kurslar açılacak.

Kayıtları başlayan kurslara büyük talep olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, “Diyarbakır Dinlerin ve Dillerin şehri, bu şehirde tarihte var olan bütün dillerin ve bütün inançların özgür bir şekilde yaşayacağı ortamlar oluşturmak yönetici olarak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Diyarbakır'da ceviz bahçeleri kurulacak

Bölgedeki huzur ortamının pozitif etkileri kırsal kesime de yansıdı. Köylerde yaşanan canlılık üzerine valilik harekete geçti.

Kentte 2021 yılının sert kabuklu meyve yılı ilan edilmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Kabuklu Meyveleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi hazırlandı.

Çiftçiden katkı bedeli alınmadan 10 milyon 993 bin TL maliyet ile badem, fıstık ve ceviz bahçeleri kurulumu için 1 milyon 360 bin adet fidan dağıtılacak.