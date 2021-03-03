Özellikle salgın döneminde gıda güvenliğinin önemi artarken, her ürünün sahtesi piyasaya sürülebilir hale geldi.

Yetkililer bu durumun önüne geçebilmek için sıkı denetimler yapıyor.

Antalya’da ekipler iş başında

Turizm kenti Antalya’da sadece 2020 yılında 30 bin 746 gıda işletmesinde 51 bin 113 denetim yapıldı. Usulsüzlük yapan işletmelere ceza uygulandı.

Marketler, oteller ve restoranlar denetleniyor

Şikayet olmaksızın sürdürülen denetimlerde marketlerde satış fiyatının altında olan ürünler tek tek kontrolden geçiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise otel ve restoranları denetliyor. Alınan numunelerin ise Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda ağır metal analizleri yapılıyor.

Olumsuz analiz sonucunda yaptırım uygulanıyor

Analiz sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde işletmelere yasal işlem uygulanıyor, ürünler piyasadan toplanıyor.

Vatandaşların gıda ile ilgili şüpheli durumları 174 Alo Gıda Hattı’na bildirmesi isteniyor.

Haber: Sena Ünal