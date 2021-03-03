Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1 tondan fazla kaçak nargile tütünü ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ile 360 kilogram gliserin ele geçirildi. Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Sultangazi'de yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 382 kilogram nargile tütünü, 360 kilogram gliserin, 38 kilogram aroma maddesi, 7 kilogram renklendirici madde ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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