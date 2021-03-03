Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
81 ilde kış lastiği denetimi: 388 araç trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde yapılan kış lastiği denetimlerinde, 64 bin 269 araç kontrol edildi, 89 aracın kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği tespit edildi, 388 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 26-28 Şubat tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.
Uygulamalarda, 64 bin 269 araç/sürücü denetlendi, 89 aracın kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 388 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde, 39 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 4 bin 768 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.
Denetimin amacı; soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması.
Etiketler: Kış Lastiği Emniyet Genel Müdürlüğü
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