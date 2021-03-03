Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 548'inci gününde sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Aileler, daha önce ziyarete gelmedikleri ve kendilerine destek vermedikleri için CHP heyetine tepki gösterdi.

"Üzerimizden siyaset yapacağınıza çocuklarımızı HDP'den isteyin"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Gökçe'ye kavuşmak için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe, kimsenin kendileri üzerinden siyaset yapmasını istemediklerini söyledi.

"Diyarbakır'da işleri varmış 'Sizi de burada görüp gidelim' demişler. Onlara dedim ki 'Siz HDP ile iş birliği yapıyorsunuz. Gelip de bizim üzerimizden siyaset yapacağınıza çocuklarımızı HDP'den isteyin. HDP'den ayrılın.' HDP'den evladımı istediğim gibi CHP ve İYİ Parti'den de istiyorum. İki yıldır burada bekliyoruz, neden gelmediler? Neden Gezi Parkı'nda dolaştınız? Buradaki annelerin çocuklarının bir ağaç kadar değeri yok mu?"

"Sen sözde Cumhuriyet Halk Partisisin, HDP ile ne işin var?"

Anne Mevlüde Üçdağ da CHP'nin sürdürdükleri eylemi görmezden geldiğini söyledi.

Oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü bildiğini anlatan Üçdağ, "Onlara dedik ki çocuklarımızı HDP'den isteyin. Bizi hiç dinlemediler, Mecliste anlatmadılar. CHP milletvekillerine tepkimiz 1,5 yıldır burada olmamıza rağmen annelerin feryadını duymazlıktan, görmezlikten gelmeleri ve HDP'ye bağlı oldukları içindi. Sen sözde Cumhuriyet Halk Partisisin, HDP ile ne işin var? HDP ile ilişkini kes. Bu çocuklarımızı isteyin" dedi.

Ziyaretin ardından çadırdan ayrılan CHP'li heyete anne ve babalar tepki göstererek, "Kahrolsun HDP" sloganı attı.

"18 aydır gelmiyor, buraya bizi kandırmaya gelmiş"

Celil Begdaş, CHP heyetinin kendilerini kandırmaya çalıştığını söyleyerek, heyete şu sözlerle tepki gösterdi:

"18 aydır gelmiyor, buraya bizi kandırmaya gelmiş. Kendi kendilerini kandırdı. Bakmayın burada misafirdi, yoksa domates ile peşlerine verecektim. Ama biz kendimize yakıştırmadık, bizi kandırmaya çalışıyordu. Şimdiye kadar neredeydin? Herkes geldi, sen buraya gelmedin. Gelmesinler, biz buradayız, son evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Bu çadır onları bitirecek, geldi bizi kandırmaya ama biz kanmadık, kendi kendini kandırdı."