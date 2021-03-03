Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, FETÖ üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen A.E. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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