Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan tüm çalışmalara rağmen COVID-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.

Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yarın saat 08.00 itibarıyla karantina uygulanmaya başlayacak.

Karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilecek.