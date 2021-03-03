Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bir köye karantina kararı
Rize'de artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak. Eğitim ve öğretim uzaktan devam edecek.
Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan tüm çalışmalara rağmen COVID-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.
Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yarın saat 08.00 itibarıyla karantina uygulanmaya başlayacak.
Karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilecek.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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