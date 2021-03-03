Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da yabancı plakalı tır ara sokakta sıkıştı
[Fotoğraf: AA]
Üsküdar'da girdiği ara sokakta sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ara sokağa giren ve sürücüsünün ismi bilinmeyen Sırbistan plakalı tır, manevra yaptığı yerde sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tırı bulunduğu yerden çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç getirilirken, sürücünün yardımıyla aracın dorse ve kupa kısmı ayrıldı.
Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, tırın sıkışması nedeniyle bir binada küçük çaplı hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Rize'de bir köye karantina kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz