Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.