Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesindeki 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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