Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 02:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Bağcılar'da çatı yangını: 3 binaya sıçradı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 3 çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağcılar'da, 100. Mahallesi 2216 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 3 binaya daha sirayet etti.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.
Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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