Bağcılar'da, 100. Mahallesi 2216 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 3 binaya daha sirayet etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.

Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.