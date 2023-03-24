Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 01:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kepçe, yıkılan binanın molozlarının altında kaldı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesinin kepçesi moloz altında kaldı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu.
Çalışmalar devam ederken, binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü.
Makinenin kepçesi, molozların altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralan olmadı.
ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede tedbir aldı.
Üzerine moloz düşen vinç, başka bir iş makinasının yardımıyla çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul
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