Maltepe Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu.

Çalışmalar devam ederken, binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü.

Makinenin kepçesi, molozların altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralan olmadı.

ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede tedbir aldı.

Üzerine moloz düşen vinç, başka bir iş makinasının yardımıyla çıkarıldı.