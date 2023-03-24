Kırıklı Gümüşhane merkeze bağlı bir köy. Erzincan yolu üzerindeki köyde 20 yıldır iftar geleneği sürdürülüyor.

Yıllar önce Kırıklı köyündeki yol kenarında bir tır şoförü durmuş ve zeytin pide ile iftarını açmış. Bu durumu gören köylüler ona yemek ikram etmiş.

Zamanla evlerinde yemek pişirip yoldan geçen herkesi ağırlamaya başlamış Kırıklı halkı. Sofralar büyüyünce bu iş için bir aşçı görevlendirilmiş.

Köyün Muhtarı Fikret Bulut, geleneğin sürecini şöyle anlattı:

"İlk önce evlerde pişiyordu bu yemekler şuanda profesyonel mutfağımız var. Aşçımız var. Orada pişiyor yemeklerimiz. Yoldan geçen insanları araçları durdurarak bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Herkes çok memnun. Çok dua ediyorlar."

Ramazan boyunca her akşam onlarca kişi iftarda misafir ediliyor

Yoldan geçen misafirlerden biri, "İki sene önce amcamla bu güzergah üzerinden geliyorduk. Burada iftar açabileceğimizi söyledi. Köyümüzün böyle bir hizmet yaptığını söyledi bize. O şekilde biliyorum. Amcamgil 10 sene önce de böyle bir hizmet olduğunu söylüyorlardı zaten" dedi.

Kırıklı halkı iftar geleneklerinin gelecekte de devam edeceğine inanıyor.