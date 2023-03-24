Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 03:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 03.39'da olan deprem, yerin 7,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-24
Saat:03:39:53 TSİ
Enlem:38.021 N
Boylam:36.416 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/CQy46SCRaB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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