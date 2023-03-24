Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İçeride bulunan hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi’nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir.

Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4’ü sağlık, 6’sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"