Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otele kumar baskını: 23 kişiye ceza
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Çameli ilçesinde bir otelin restoran bölümünde kumar oynayan 23 kişiye 103 bin 500 lira para cezası kesildi.
Çameli ilçesinde polis ekipleri, bir otelde kumar oynandığını belirledi.
Salgın tedbirlerini ihlal ederek otelin restoran bölümünde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 23 kişiye 103 bin 500 lira para cezası kesildi.
Yapılan aramalarda, kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.
Zabıta ekiplerince otel mühürlenirken, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sosyal Mesafe
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