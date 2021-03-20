Çameli ilçesinde polis ekipleri, bir otelde kumar oynandığını belirledi.

Salgın tedbirlerini ihlal ederek otelin restoran bölümünde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 23 kişiye 103 bin 500 lira para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda, kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Zabıta ekiplerince otel mühürlenirken, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.