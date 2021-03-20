Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a kar geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yurt genelinde gelecek hafta sıcaklığın salı gününden itibaren 6 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yarından itibaren yurt geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olacak. Sıcaklıklar azalacak, yağışlar artacak.
İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın İstanbul'da etkili olacağını söyleyen hava tahmin uzmanları, kuvvetli lodosun da etkisini artıracağını söylüyor. Vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Salı günü itibarıyla hava sıcaklıkları 6 ila 15 derece azalacak.
Çarşamba günü Marmara genelinde beklenen kar yağışı, İstanbul'da da kendini gösterecek. Cuma gününden sonra ise soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
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