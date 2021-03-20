Söke ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve 63 yaşındaki Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca hayatını kaybetti. 3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi.

Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.