Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüse yakalandılar, 3 saat arayla hayatlarını kaybettiler
[Fotoğraf: DHA]
Aydın’da koronavirüse yakalanan Yılmaz - Meral Karınca çifti tedavi gördükleri hastanede 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Söke ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve 63 yaşındaki Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca hayatını kaybetti. 3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi.
Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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