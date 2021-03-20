Çalıştığı iş yerine tamir için bırakılan arabayı alan A.K. drift yaparken kalabalığın arasına daldı. Feci olayda 3 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Patronundan izinsiz aldığı otomobille drift yapan 15 yaşındaki A.K, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ehliyetsiz sürücü yolun sağ tarafında bekleyen kalabalığa daldı.

Ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



Polis otomobili kullanan A.K'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift yapmaktan 6 bin 700 lira ceza yazdı.

