Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tamir için bırakılan otomobille drift yaptı, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı iş yerine tamir için bırakılan otomobili patronundan izinsiz aldı. Ehliyetsiz sürücü drift yaparken kalabalığın arasına daldı, kazada 3 kişi yaralandı.
Çalıştığı iş yerine tamir için bırakılan arabayı alan A.K. drift yaparken kalabalığın arasına daldı. Feci olayda 3 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Patronundan izinsiz aldığı otomobille drift yapan 15 yaşındaki A.K, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ehliyetsiz sürücü yolun sağ tarafında bekleyen kalabalığa daldı.
Ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Polis otomobili kullanan A.K'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift yapmaktan 6 bin 700 lira ceza yazdı.
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