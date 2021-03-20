Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı şehrin tek mavi ilçesi: Çaykara
[Fotoğraf: AA]
Trabzon, koronavirüs risk haritasında kırmızıyla ifade edilen çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Çaykara ise 18 ilçeli şehrin haritada mavi renkli tek ilçesi. Temaslı sayısının 27, vaka sayısının ise 12 olduğu mavi ilçenin sırrı ne?
Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi koronavirüsle mücadelede oldukça duyarlı.
Çaykara, kırmızı şehrin tek mavi ilçesi olmayı başardı.
Mavi ilçenin sırrı
Çaykaralılar maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına harfiyen uyuyor.İlçedeki vatandaş mavi renkli ilçe olmalarını kurallara uymadaki özenlerine bağlıyor.
İlçede temaslı sayısı 27, vaka sayısı ise sadece 12.
Yetkililer ise mavi ilçe olmayı sürdürmek için vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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