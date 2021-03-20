Kastamonu Ormanspor Kulübü tarafından oluşturulan, şehit ve gazi aileleri ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan 21 kişinin hedefi, iyi düzeyde kayak yapmayı öğrenip ulusal şampiyonalarda başarı sağlamak.

Kayak takımına, şehit ve gazi aileleri ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan 21 kişi katıldı.

Her hafta sonu Ilgaz Dağı'nda kayak eğitimi verilen kayak takımında hedef, iyi düzeyde kayak yapmayı öğrenip ileride ulusal şampiyonalarda başarı sağlamak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu yaptığı açıklamada, kayak takımının Ilgaz'da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu yıl kar yağışının biraz geç geldiğini dile getiren Sönmezoğlu, "Karın yağmasıyla kayak etkinliklerimize başladık. Önce 8-15 yaşlarındaki 11 miniğimizle çalışma yaptık. Akabinde 15-22 yaş grubunda bulunan gençlere bu imkanı verdik. 10 gencimizle kayak sporuna başladık. Hali hazırda 21 gencimizle antrenmanları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sönmezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Çocuklarımızın ilerleyen süreçte profesyonelleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yavrularımızı desteleyerek Kastamonu Ormanspor'un sesini duyurmak istiyoruz.