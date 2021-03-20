Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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