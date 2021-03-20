Türkiye'nin korunacak hassas alanlarına yenileri ekleniyor. Doğal zenginlikler koruma altına alınıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 ilde 12 bölge daha hassas alan ilan edildi.

Beyşehir Gölü ve Seyfe Gölü listeye alındı

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü de yer alıyor.

Karara göre, Isparta'daki Türkiye'nin en uzun mağarası olan Pınargözü Mağarası da koruma altına alındı.

Kuraklık tehlikesi altında olan ve sulak olduğu dönemde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kırşehir'deki Seyfe Gölü de "Kesin Korunacak Hassas Alan Listesi"ne eklendi.

Listede Antalya'nın Serik ilçesindeki Kumköy mevkii de bulunuyor. Bölge, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının en fazla yuvalama yaptığı alan olarak biliniyor.

Ayvalık'taki göçmen kuşların dinlenme alanı olan Yalnız Ada da listeye alındı.

Nevşehir Tatlarin kasabası, Niğde Direk Gölü ve Meydan Yaylası, Van Ganisipi Şelalesi de kesin korunacak hassas alan ilan edildi.