Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
[Fotoğraf: DHA]
Kademeli normalleşmenin başlaması sonrası üçüncü hafta sonunda da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor.
Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu.
Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.
Etiketler: Koronavirüs
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