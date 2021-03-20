Kaymakamlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kaymakam İlhan Abay başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulunda COVID-19 ile enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, salgının yayılmasını ve bulaşı engellemek amacıyla bu okulda yüz yüze eğitim ve öğretime 20.03.2021 tarihinden 29.03.2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu süre zarfında eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sağlanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

