Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaptı
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmali yapılan anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Etiketler: ABD
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