Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonları Palandöken Kayak Merkezi'ne giden ve otellerde konaklayanlar, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğlendi. Bazı tatilciler, çocuklarıyla kızakla kaydı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, keyifli zaman geçirdi.

Görevliler ve zabıta ekipleri de Palandöken'deki otel ve pistlerde tatilcilere sık sık tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kayakseverlerden Mertay Osman, hafta sonu kısıtlamaların kaldırılmasıyla ailece Palandöken'e geldiklerini söyledi.

Kovid-19 kurallarına uyarak güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade eden Osman, martta kayak sezonun devam etmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Betül Apaydın da çocuklarıyla Palandöken'de kayak yaparak eğlenceli vakit geçirdiklerini anlattı.

Cıbıltepe'de kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de son yağışlarla ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı. Pistlerde yoğunluk oluşturan turistler, güzel havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak eğitmeni Yakup Önal, martın sonlarına doğru yağan karın sezonu uzattığını ve turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Önal, nisanda da kayağın devam edeceğini söyledi.