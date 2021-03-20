Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren ve 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olayları düzenleyeceği belirlenen 9 şüpheliye yönelik 8 ikamette eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

