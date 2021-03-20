Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren ve 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olayları düzenleyeceği belirlenen 9 şüpheliye yönelik 8 ikamette eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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