Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden ‘yasal bahis’ adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek miktarlı banka dekontları ile vatandaşları para kazandıracakları vaadiyle dolandıran kişilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.