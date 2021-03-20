Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden “yasal bahis” adı altında sahte kuponlar yayınlayan şahıslara yönelik operasyonda 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden ‘yasal bahis’ adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek miktarlı banka dekontları ile vatandaşları para kazandıracakları vaadiyle dolandıran kişilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
#AnkaraEmniyet#SiberSuçlarlaMücadele pic.twitter.com/mnXeUf6QmX— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 20, 2021
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