İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan-Siverek karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödemişler

Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyip, İran üzerinden geçerek Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve buradan da İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Şoför ve muavin ile yolcu otobüsüne öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

