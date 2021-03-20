Esenyurt'ta Haramidere bırakılan kimyasal nedeniyle neredeyse her gün farklı bir renkte akıyor.

Derenin Yeşilkent Mahallesi'ndeki bölümü salı günü maviye bürünmüştü. Derenin aynı noktası ertesi gün yeşil, perşembe günü kırmızı, cuma günü ise siyah aktı.

Arnavutköy'de kırmızı akan derenin ardından Esenyurt'ta bulunan Haramidere'de de meydana gelen renk değişimlerinin çevreye ciddi hasarlar verdiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hızlı bir şekilde sudan ve fabrikalardan numune alınması gerektiğini söyledi.

Öztürk, "Derelerde meydana gelen renk değişikliği hem derelerin ekolojik yapısını hem de insan sağlığını etkiliyor" dedi.

"Bu akan kimyasalların etkileri kısa süreli değildir"

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Derelerden akan farklı renklerdeki atık sular çevreye ve doğal ortama ciddi hasarlar vermektedir. Bu kimyasal sular orada bulunan ekolojik dengeyi ciddi bir şekilde bozar. Yine derelerden alan kimyasal sular bütün balık türlerinin ölümlerine neden olur. Bu akan kimyasalların etkileri kısa süreli değildir. Oldukça uzun sürelidir. Aynı zamanda kimyasallar dere yoluyla denizlere ulaştığı zaman, deniz ortamında da ciddi kirliliğe ve hasarlara neden olabilir" diye konuştu.

"Kimyasallar derelerin ekolojik yapısını alt üst ediyor"

Derelerdeki bu kirliliğin dronlar ve uydu yoluyla tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Derelerin farklı renklerde akmasının birinci sebebi, çevrede bulunan boyama tesisleri olabilir. İkincisi sebebi ise illegal olarak tankerlerle dereye boşaltılan sıvı boya atıklarından kaynaklı olması mümkün.

Bu sıvı boya atıklarının çevreye verdiği hasar çok yüksektir. Dolasıyla bu tip kirliğin olduğu yerler drone'lerle ve uydu yoluyla tespit edilmesi gerekir. Kirliliğin başladığı yerler tespit edildikten sonra o noktalar deşarj edilmelidir. Aynı zamanda derelerde bulunan renkli kimyasallar, derelerin ekolojik yapısını en az 2 veya 3 ay alt üst etmektedir" dedi.

"Çevrede bulunan insanların sağlık taramasından geçmesi gerekmektedir"

Akan kimyasallar sonrası derelerde oluşan koku kirliliğine de değinen Öztürk, "Koku kirliliğine neden olan şey, solvent bazlı boya ise koku kirliliği yaşanabilmektedir. Derelerdeki bu kirliliğin çevreye etkileri olduğu kadar insan sağlığına da zararları vardır." dedi.

Öztürk, dereleri bu şekilde kirletenlerin hızlıca tespit edilip cezalandırılması gerektiğini söyledi.