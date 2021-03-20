Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, sis, toz taşınımı ve fırtına gibi önemli hava olaylarını önceden tahmin ederek, yer, zaman ve şiddet bilgilerini içeren meteorolojik uyarı mesajları hazırlıyor.

Bu mesajlar telefon, faks, e-posta, kurumsal haberleşme sistemleri, "http://www.mgm.gov.tr" internet adresi ve Meteorolojinin Sesi Radyosu yayınları, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılım gibi yöntemlerle ilgililere ve kamuoyuna duyuruluyor. Ayrıca meteorolojik uyarılar mobil uygulama üzerinden bildirim yoluyla ve kısa mesajla da iletiliyor.

Yayınlanan uyarı ve değerlendirmeler vatandaşlara anlık duyurulurken, 2020'de de tahmin tutarlılık oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.

Uyarılar, kuvvetli meteorolojik olayların yol açacağı can kaybı, ekonomik kayıplar, ulaşım, turizm, sağlık, inşaat, çevre, eğitim gibi sektörel faaliyetler ile günlük yaşamdaki olumsuzlukların en aza indirilmesi, ilgili ve yetkili kurumlar tarafından gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi amacıyla da yapılıyor.

İlgili kurumlar da uyarılıyor

Meteorolojik uyarılar, vatandaşlar yanında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da ulaştırılıyor.

Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı içerisinde sel, su baskını ve taşkınlara yol açabilecek kuvvetli, şiddetli ve aşırı yağış, fırtına, kuvvetli kar, kar erimesi, çığ ve heyelan tehlikesi, kuvvetli soğuk/sıcak uyarısı, zirai don, toz taşınımı olayları ile ilgili 363 meteorolojik uyarı ve değerlendirme yayınlandı. 2019'da uyarı sayısı hava şartlarına bağlı olarak 523 olmuş, en fazla uyarı da 359 ile "kuvvetli yağış" için yapılmıştı.

Geçen yıl ise en fazla meteorolojik uyarı, 209 ile "kuvvetli yağış" için yapılırken, bunu 90 ile "kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı" izledi. Bu uyarıları 22 ile kar yağışı takip etti.

Genel Müdürlük, çığ tehlikesi, zirai don ve toz taşınımı riskleri için 4'er, kuvvetli sıcak-soğuk hava için de 3 uyarıda bulundu.

Öte yandan kurum tarafından geçen yıl 27 meteorolojik değerlendirme yayımlandı.