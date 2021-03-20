Basçayır Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Ömer Özkul çifti ile çocuklarında, halsizlik ve mide bulantısı görülmesi üzerine aile, durumu sağlık ekibine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Özkul çifti ile 3 çocuğu, ambulansla hastanelere sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

