Yeni ülkeler, kültürler, insanlar ve gelenekler tanıma arzusuyla bir yıl önce Avrupa turuna çıkan 25 yaşındaki Bechet'in son durağı, Saraybosna oldu.

Şehrin kalabalık bölgelerindeki trafik ışıklarında kemanıyla kulakların pasını silen Perulu sokak müzisyeni, hem ışıklarda bekleyen insanların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de onlardan aldığı bahşişlerle nihai hedefi Türkiye olan turunu sürdürmek için gerekli parayı topluyor.

"Dünyaya farklı açıdan bakma fırsatı"

Bechet, COVID-19 salgının zorluklarına rağmen sürdürmeye kararlı olduğu bu yolculuk sayesinde dünyaya farklı bir açıdan bakma ve zengin tecrübeler edinme fırsatı bulacağına inanıyor.

Kemanından yayılan güzel melodilerle dikkatleri üzerine çeken Perulu müzisyen, sempatik tavırlarıyla da Saraybosnalılardan ilgi görüyor.

"Herkes Türkiye'nin çok güzel olduğunu söylüyor. Bu yüzden oraya gitmek istiyorum"

Yaklaşık bir yıldır süren yolculuğunu ve Türkiye'yi gezme hayalini anlatan Bechet, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdiğini, şimdi de Balkanlar'a ulaştığını belirterek Balkan ülkelerini de ziyaret ettikten sonra yolculuğunun son durağı Türkiye'yi gezmek ve görmek istediğini anlattı.

[Perulu müzisyen Qori Bechet | Fotoğraf: AA]

Daha önce farklı insanlardan Türkiye ve Türk insanı hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve duyduklarını yerinde görmek istediğini söyleyen Bechet, "Herkes Türkiye'nin çok güzel ve Türk insanının da çok nazik olduğunu söylüyor. Bu yüzden oraya gitmek istiyorum" dedi.

"Yolculuk sayesinde zihniniz aydınlanıyor"

Perulu müzisyen, ayrıca Türk mutfağı hakkında da çok olumlu yorumlar dinlediğini ifade etti.

Bechet, bu uzun yolculuğun kendisine büyük zenginlik kattığını belirterek "Yolculuk sayesinde zihniniz aydınlanıyor. Yeni kültürlerle tanışıyorsunuz. Tarihi yerleri ziyaret ediyorsunuz. Hayata bakış açınızı değiştirecek tecrübeler ediniyorsunuz" dedi.