2010’da Nur Sultan Valiliği himayelerinde kurulan tiyatroda, halk masalları ve çeşitli hikayeler çocuklara kuklalarla anlatılıyor.

Başkentin tek çocuk tiyatrosu, repertuvarında 28 oyun ve 100’den fazla kukla karakteri bulunduruyor.

[Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor | Fotoğraf: AA]

Nur Sultan’daki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yüzde 50’sinin düzenli ziyaret ettiği tiyatro bünyesinde, oyuncu atölyesi de faaliyet gösteriyor.

"Kol ve parmakların esnekliği çok önemli"

Kukla Tiyatrosu Müdürü Togjan Hasangaliyeva, kukla tiyatrosunun, sanatın özel bir dalı olduğunu belirterek "Her drama tiyatrosu oyuncusu, kukla tiyatrosu sahnesinde oynayamaz. Kuklayı konuşturmak ve canlandırmak göründüğü gibi kolay değil" dedi.

Hasangaliyeva, Çin’de kukla tiyatrosu oyuncularının 4 yaşından itibaren eğitildiğini anlatarak "Burada kol ve parmakların esnekliği çok önemli. Ayrıca her biri en az 5 kilo olan kostümlerdeki kuklaları sahnede oynatmak da oyuncudan ayrı bir fiziki hazırlık istiyor" açıklamasını yaptı.

"Tiyatro mesleğinde en zor seyirci, çocuklar"

Repertuvar seçiminde, Kazak halk masallarına öncelik verdiklerine dikkati çeken Hasangaliyeva, "Teknoloji ile yarıştığımız bu devirde, çocuklarımızın kendi kültür ve gelenekleriyle büyümelerini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

[Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor | Fotoğraf: AA]

Hasangaliyeva, en zor seyircinin çocuklar olduğuna işaret ederek "Çocuklar sahnedeki küçük bir yanlışı veya oyuncuların samimi olmayan hareketlerini hemen fark ediyor ve anında size karşı tepki gösterebiliyor. Bunun için tiyatro mesleğinde en zor seyircinin çocukların olduğu biliniyor" dedi.

COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca çevrim içi faaliyet gösterdiklerini belirten Hasangaliyeva, "Şu anda yüzde 50 doluluk oranı şartıyla çalışmaya başladık. COVID-19 nedeniyle uzun süre ayrı kaldık. Ancak şu anda birlikteyiz, çok mutluyuz çünkü küçük seyircilerimizin büyük ilgisini kaybetmemişiz" diye konuştu.