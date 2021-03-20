Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da kargo uçağı pistten çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, kargo uçağının iniş sırasında pistten çıktığı açıklandı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Trigrana Havayollarına ait kargo uçağı, Makassar kenti seferi için Halim Perdanakusuma Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
Can kaybı yok
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, kazada can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.
Kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşlar başkentteki Soekarno Hatta Havalimanı'na yönlendirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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