Kompas gazetesinin haberine göre, Trigrana Havayollarına ait kargo uçağı, Makassar kenti seferi için Halim Perdanakusuma Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.

Can kaybı yok

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, kazada can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşlar başkentteki Soekarno Hatta Havalimanı'na yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.