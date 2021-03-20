Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu Boğaz Adası'nın yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkiinde de çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Diğer yandan dün kurtarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1'inin ise taburcu olduğu öğrenildi.

1 kişinin arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün sabah saatlerinde bir grup düzensiz göçmenin denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.

Bulunamayan 1 düzensiz göçmen için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Elleri kelepçelenerek denize atıldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Sakız Adası'nda 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişti.