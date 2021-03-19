İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yine Yunan zulmü ile karşılaştı.

Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişiyi kurtardı. 2 sığınmacının da cesedine ulaşıldı.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elleri plastik kelepçeyle bağlandı

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir" denildi.

1 sığınmacı helikopter destekli operasyonla aranıyor

Kaybolan 1 sığınmacı, 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle aranıyor.