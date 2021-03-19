Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar artacak
Hava sıcaklığının bugün batı kesimlerde, hafta sonu ise ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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