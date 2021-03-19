Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklığının bugün batı kesimlerde, hafta sonu ise ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.