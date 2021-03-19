Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör örgütü propagandası: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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