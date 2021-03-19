Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonda faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.A, A.Ö, S.Ç, Y.Z, R.L. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 zanlı tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden H.A. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, 17 Mart'ta, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerinde 800 litre etil alkol, pompalı tüfek, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.
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