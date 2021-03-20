Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
15 yaşında kalp krizine yenildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Erdağı, dün Derince Yenikent Mahallesi'ndeki ablasının yanına gitti.
Yeğenlerini parka götüren Erdağı'nın, burada fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Erdağı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Erdağı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/XH3dBIcbh8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2021
Yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi, Körfez İgsaş Camisi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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