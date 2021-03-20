Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne’de 800 kiloluk kaçak sazan avına 5 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette kaçak avlanmış 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.İ.'ye 5 bin lira idari para cezası kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Keşan- İpsala Karayolu’nda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan H.İ. yönetimindeki kamyonette, kaçak avlandığı belirlenen 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Sürücü H.İ., gözaltına alındı.
Balıklar, imha edilmek üzere Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.İ. ise 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 5 bin lira idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.
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