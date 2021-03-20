Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Keşan- İpsala Karayolu’nda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan H.İ. yönetimindeki kamyonette, kaçak avlandığı belirlenen 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Sürücü H.İ., gözaltına alındı.

Balıklar, imha edilmek üzere Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.İ. ise 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 5 bin lira idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.

