Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Makas atan sürücü motosiklet ve yayalara çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da sürücüsünün makas attığı otomobil, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı’nda meydana geldi.
Henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, önce seyir halindeki motosiklete, ardından da kaldırımdaki 2 kadın yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, otomobilde sıkışan sürücü ile 2 kadın yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Sürücü ile yaralanan 2 kadın yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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