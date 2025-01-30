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Türkiye
AA 30.01.2025 09:46

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 19 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Midibüs sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 19 yaralı
[Fotograf: DHA]

Bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Coşkun ve Belediye Başkanı Çavuşoğlu bilgi aldı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Vali Coşkun, gazetecilere kazanın sabah saat 08.25 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldiğini söyledi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:

"Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımızın olduğunu tespit ettik. Tamamı hastanelere sevk edildi. Tedavileri devam ediyor. Yaralı olan vatandaşlarımızın 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Bu kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız şu an sahada çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın nedeni ortaya çıkacak."

Midibüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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