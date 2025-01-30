Açık 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.01.2025 00:05

Çorum'da köpeğin saldırdığı 3 kişi yaralandı

Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık, eşi Mustafa Sarmaşık ile misafir uğurladığı sırada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık da köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Sarmaşık tarafından bahçeden çıkarılan köpek, yakınlardaki başka bir evin bahçesine girerek Şükran Keçeci'ye saldırdı.

Kolundan yaralanan Keçeci'yi, köpekten eşi kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Eşim olmasaydı hayatım tehlikedeydi"

Mustafa Sarmaşık, eve gelen misafirleri uğurladığı sırada köpeğin aniden bahçeye girerek eşine saldırdığını söyledi.

Suna Sarmaşık da kendisini köpeğin saldırısından eşinin kurtardığını belirterek, "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım." dedi.

Çorum'da köpeğin saldırdığı 3 kişi yaralandı

Şükran Keçeci de polis ekiplerinin komşularına saldıran köpeği sormak için geldikleri esnada aynı köpeğin ekiplerin yanında kendisine saldırdığını dile getirerek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil." diye konuştu.

Olaya şahit olan Hüseyin Tınık da besledikleri köpeklere sahip çıkmayan kişilere ceza verilmesi gerektiğini belirterek, "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Çorum Köpek
Sıradaki Haber
Bursa'da kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
00:20
Katil İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında can kaybı 10'a yükseldi
00:13
Trump'tan, federal hükümet çalışanlarına "ofise dönün yoksa işten çıkarılırsınız" uyarısı
00:24
Özel Hastane Yönetmeliği değişti: Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı
23:54
Bursa'da kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:51
Hamas, İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağını açıkladı
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
FOTO FOKUS
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ