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Türkiye
AA 29.01.2025 21:07

Mersin'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Salih G. idaresindeki otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Bozan A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4'ü çocuk 5 yaralıyı da kentteki hastanelere kaldırdı.

Mersin'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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