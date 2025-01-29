Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.01.2025 20:09

İzmir'de ısıtma kazanı patladı: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaatta ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, 10 işçi yaralandı.

İzmir'de ısıtma kazanı patladı: 1 ölü, 10 yaralı

Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle ısıtma kazanı patladı.

Patlama sonucu 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de ısıtma kazanı patladı: 1 ölü, 10 yaralı

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
İş Kazaları İzmir Polis
Sıradaki Haber
Bahçelievler’de metrobüs arızalandı: Yolcular metrobüs yolunda bekledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Müsilaj Marmara'nın geleceğini tehdit ediyor
20:23
ABD'de New York eyaleti "Dünya Başörtüsü Günü"nü tanıdı
19:40
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
19:13
ABD eski Genelkurmay Başkanı Milley'in güvenlik izninin geri çekildiği teyit edildi
19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti
17:36
Bahçelievler’de metrobüs arızalandı: Yolcular metrobüs yolunda bekledi
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
FOTO FOKUS
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ