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Türkiye
DHA 30.01.2025 07:37

51 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de 'bahis ve şans oyunları' düzenleyerek, banka hesaplarında 51 milyon 570 bin 536 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

51 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında kentte faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 15 sim kart, hard disk, flash bellek ve 17 bin 400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 51 milyon 570 bin 536 TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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